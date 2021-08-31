أم البواقي..تسجيل محصول وفير من الطماطم الصناعية بقصر الصبيحي

تستمر عمليات جني محصول الطمام الصناعية بقصر الصبيحي بولاية ام البواقي، أين عرفت المنطقة محصول وفير هذا الموسم قدر متوسط مردود الهكتار الواحد بـ 850 قنطار في الهكتار.

وذلك حسب ما كشفته الصفحة الرسمية للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم‎ على فايسبوك، اين كشفت بأن زراعة الطماطم الصناعية تنتشر في 4 مناطق بالولاية.

وهي سوق نعمان، عين مليلة، فكيرينة وقصر الصبيحي، وقد شهد هذا الموسم توسعا في المساحات المغروسة حيث بلغت 100هكتار عبر كامل إقليم الولاية.

كما أن توفر المياه بالمحيطات المسقية ساهم بشكل كبير في تحقيق الفلاحين لمردود جيد.