أم البواقي: تسجيل 600 مخالفة لتوقيت الحجر الصحي ووضع بالمحشر 112 سيارة

سجلت مصالح أمن ولاية أم البواقي، 600 مخالفة خاصة بتوقيت الحجر الصحي منذ بداية تطبيق اجراءات الحجر بتاريخ 17 نوفمبر.

وحسب مصالح أمن ولاية أم البواقي، تم وضع 112 مركبة بالمحشر سيارت و دراجات نارية) خالف اصحابها مواقيت الحجر الصحي.

وتم تحرير 195مخالفة خاصة بعدم احترام أصحاب المحلات التجارية للبروتوكول الصحي – تضيف مصالح أمن ولاية أم البواقي اليوم الـأحد-.

وأوضحت مصالح أمن ولاية أم البواقي، أنه تم تحرير 634 مخالفة خاصة بعدم وضع الكمامة، و154مخالفة خاصة بعدم احترام التباعد.

وأكدت مصالح امن ولاية أم البواقي في بيانها أنها تبقى دائما مجندة لمجابهة انتشار وباء كورونا.

ودعت مصالح أمن ولاية أم البواقي جميع المواطنين بضرورة التقيد واحترام هذه الاجراءات التي من شأنها الوقاية من انتشار الوباء .