أم البواقي: تسجيل 80 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة ووضع 16 مركبة بالمحشر

كشفت مصالح أمن ولاية أم البواقي عن حصيلة المخالفات المسجلة، في إطار تطبيق الحجر الصحي الجزئي للوقاية من وباء كورونا.

يأتي هذا في إطار تطبيق الحجر الصحي الجزئي على ولاية أم البواقي من الثامنة مساء الى الخامسة صباحا لليوم الموالي.

وكذا قرار غلق بعض المحلات التجارية وتوقفها عن العمل بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.

مع الوقوف على مدى تقيد المواطن بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وسجلت مصالح أمن ولاية أم البواقي مساء الجمعة الى السبت، 38 مخالفة خاصة بعدم احترام مواقيت الحجر الصحي.

بالإضافة الى وضع 16 مركبة بالمحشر من سيارة ودراجات نارية.

من جهة أخرى، تم تسجيل 23 مخالفة خاصة بعدم احترام أصحاب المحلات التجارية للبروتوكول الصحي، و17 مخالفة خاصة بعدم احترام التباعد .

بالاضافة الى 10 مخالفات مرتبطة بعدم احترام البروتوكول الصحي الخاص بوسائل النقل، و80 مخالفة خاصة بعدم وضع الكمامة .

وتجدد مصالح امن أم البواقي دعوتها لجميع الموانين بضرورة التقيد واحترام هذه الاجراءات التي من شأنها الوقاية من انتشار الوباء.