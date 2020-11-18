أم البواقي: تسجيل 81 مخالفة خاصة بعدم احترام مواقيت الحجر الصحي

اتخذت مصالح أمن أم البواقي، جملة من التدابير الأمنية والوقائية عبر كامل قطاع الاختصاص من أجل تجسيد تدابير الحجر الصحي.

وتم من خلال هذه التدابير تعزيز التشكيلات في الميدان وتكثيف الدوريات الوضعيات المختلفة.

دون إغفال الجانب الجواري والانساني من خلال تقديم المساعدة والمرافقة للحالات المستعجلة والاستثنائية كحالات توجه المواطن الى المستشفيات أو اقتناء الادوية.

يأتي هذا في إطار تطبيق الحجر الصحي الجزئي على ولاية أم البواقي ابتداء من أمس الثلاثاء.

وكذا قرار غلق بعض المحلات التجارية وتوقفها عن العمل بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.

وسجلت مصالح أمن ولاية أم البواقي 81 مخالفة خاصة بعدم احترام مواقيت الحجر الصحي، كما تم وضع 10 مركبات بالمحشر.

وتم تسجيل 35 مخالفة خاصة بعدم احترام أصحاب المحلات التجارية للبروتوكول الصحي، و44 مخالفة خاصة بعدم وضع الكمامة.