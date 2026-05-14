أم البواقي.. تسمم أزيد من 10 أشخاص بعد تناولهم “بيتزا” بسوڨ نعمان

تعرض أزيد من 10 أشخاص لتسمم غذائي، بعد تناولهم “بيتزا” بسوق نعمان في ولاية أم البواقي.

وسجل مستشفى مصطفى بن بولعيد بـ عين مليلة أزيد من 10 حالات في البداية، واستمر العدد في الارتفاع بعد وصول حالات أخرى بشكل فردي، وذلك بعد تناولهم “بيتزا” ببلدية سوق نعمان.

وكشف بيان لمديرية الصحة، عبر الصفحة الرسمية، أن مدير الصحة بأم البوااقي، محمد العايب، تنقل إلى مستشفى مصطفى بن بولعيد بعين مليلة ليطمئن على المصابين الذين تعرضوا لتسمم غذائي جماعي.

واطمأن مدير الصحة، رفقة الدكتور سهيل بلحاتم إطار بالمديرية، مساء اليوم الخميس، على حالة المصابين. ووقف على وضعيتهم وظروف التكفل بهم، والتي تجري في أحسن الظروف.

إذ أكدت الأطقم الطبية أن معظم الحالات مستقرة بعد تلقيهم العلاج اللازم والتكفل السريع بهم، تحت إشراف مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية عين مليلة.