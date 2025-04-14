أم البواقي.. تسمم 17 تلميذا بالمدرسة الابتدائية عقيلة برقوق بعين فكرون 

تعرض 17 تلميذا لتسمم غدائي بالمدرسة الابتدائية عقيلة برقوق بعين فكرون، ولاية أم البواقي.

وحسب مصادر النهار أونلاين، استقبل مستشفى عين فكرون منذ الساعة الواحدة زوالاً من يوم الاثنين، عددا من حالات التسمم، التي ما زالت ترتفع حسب ما سجلته مصلحة الاستعجلات.

وتُعد الحادثة هي الثانية حسب الأولياء بعد تناولهم وجبة الغداء المتمثلة في الزيتون الأخضر.

في حين طالب أولياء التلاميذ بفتح تحقيق ضد المتسببين في الحادثة. كما أكدوا أن الحادثة هي الثانية، وأرجعوا أسباب التسمم إلى استعمال منظفات لتطهير المياه حسبهم.