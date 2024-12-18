أم البواقي: تسمم 4 أشخاص بالغاز المنبعث من سخان الماء

تسمم 4 أشخاص، بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بحي 350 مسكن بلدية ودائرة عين البيضاء، ولاية أم البواقي.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 01سا50د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بحي 350 مسكن بلدية و دائرة عين البيضاء.

وخلف الحادث تسمم عائلة متكونة من 04 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 03 سنوات و40 سنة لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .