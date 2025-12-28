إعــــلانات
أخبار الجزائر

أم البواقي.. تسمم 5 أشخاص بالغاز

بقلم عايدة.ع
أم البواقي.. تسمم 5 أشخاص بالغاز
  • 76
  • 0

أصيب 5 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار، ببلدية عين كرشة في ولاية أم البواقي.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا50د من أجل إسعاف 05 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار، بلدية ودائرة عين كرشة.

حيث خلف الحادث تسمم 05 أشخاص يعانون من غثيان وصعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/EROuA
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer