أم البواقي: تشكيل خلية متابعة بعد اكتشاف حالات للإصابة بداء الكلب

أعلنت مصالح ولاية أم البواقي عن تشكيل خلية متابعة بعد تسجيل وفاة طفل وإصابة آخر جراء تعرضهما لعضة كلب.

وحسب بيان لمصالح ولاية أم البواقي، فإنه وعلى إثر تسجيل وفاة الطفل المرحوم بوزيد نذير اليوم الثلاثاء. وإصابة أخرى بقرية بئر خشبة ببلدية أم البواقي إثر تعرضهما لعضة كلب. فإن والي الولاية أعلن عن تشكيل خلية تحت رئاسة الأمين العام للولاية. لمتابعة هذه الوضعية وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة والفورية.

وتتشكل الخلية من المفتش العام للولاية، ممثلي المصالح الأمنية، مدير الصحة والسكان. بالإضافة كذلك إلى مدير التقنين والشؤون العامة، مدير البيئة، مدير المصالح الفلاحية، رئيس الدائرة، ورئيس المجلس الشعبي لبلدية أم البواقي.

للإشارة، فقد سجلت ولاية أم البواقي، حالات أصيبت بداء الكلب، أين توفي الطفل نذير بوزيد ذو ال12 سنة الذي تعرض لهجوم من طرف كلب مسعور. أحدث به إصابات خطيرة على مستوى الرأس والعين وبعد أيام ساءت حالته الصحية. أين نقل إلى مستشفى قسنطينة ثم حوّل إلى مستشفى محمد بوضياف حيث وافته المنية صبيحة اليوم. ليتم بعدها تسجيل حالة أخرى مؤكدة بداء الكلب تم تحويله هو الآخر إلى مستشفى قسنطينة في حالة حرجة.

على أثر هذه الأحداث تم تشكيل خلية متابعة على مستوى ولاية أم البواقي برئاسة الأمين العام للولاية وبإشراف مباشر لوالي الولاية لمتابعة الوضعية الوبائية بصفة مستمرة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور