أم البواقي: تطوير محطة متنقلة لحرق النفايات الطبية في زمن كورونا

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
أم البواقي: تطوير محطة متنقلة لحرق النفايات الطبية في زمن كورونا
بقلم رشيد مقدم

في ظل جائحة فيروس كورونا وتراكم النفايات الطبية قامت كفاءات شبانية مختصة في مجال التصميم و الإنشاء الصناعي بولاية ام البواقي بتطوير محطة متنقلة لحرق النفايات العلاجية وذلك للتبرع بها لفائدة القطاع الصحي لولاية البليدة.

وبحسب أحد المهندسين الشباب فإن المحطة المصنعة محليا تعمل بتقنية تسمح بالمعالجة الحرارية للنفايات عبر مرحلتين الأولى.

تتمثل في حرق النفايات الطبية وتقليص حجمها في غرفة واحدة تبلغ حرارتها 900 درجة مئوية.

أما بالغرفة الثانية فيتم فصل جزئيات المعادن الثقيلة المكونة للدخان الناتج عن عملية الحرق بحرارة جد عالية تقدر بـ 1200 درجة مئوية.

وفي ذات الصدد تعتمد المرحلية الثانية على معالجة الدخان من خلال القضاء على جزئيات المعادن الثقيلة منها الصلبة والغازية والأحماض الملوثة للجو .

بالإضافة الى المكونات الأخرى التي لها تأثير سلبي على البيئة والتي تشكل خطرا محدقا على حياة الإنسان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=820690

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com