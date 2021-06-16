أم البواقي: تفكيك شبكة إجرامية تتاجر بالمؤثرات العقلية وحجز مركبتين سياحيتين

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أم البواقي: تفكيك شبكة إجرامية تتاجر بالمؤثرات العقلية وحجز مركبتين سياحيتين حجز أقراص مهلوسة بأم البواقي
بقلم ر.مقدم

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI وفرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية أم البواقي، بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي. من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص تنشط في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فقد تم حجز أزيد من 4500 قرص مهلوس من دواء بريغابالين بالإضافة إلى مركبتين سياحيتين. كما أن المشتبه فيهم الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 27 و 37 سنة. وقد أنجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية جناية التهريب الدولي لمواد صيدلانية فاسدة على درجة كبيرة من الخطورة تهدد الصحة العمومية. باستعمال وسيلة نقل وجنحة ممارسة مهنة الصحة دون رخصة .


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