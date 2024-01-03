أم البواقي: تفكيك شبكة إجرامية لتهريب أجهزة الإتصال اللاسلكية

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في تهريب أجهزة الاتصال اللاسلكية.

وحسب بيان لذات الهيئة، جاءت هذه العملية النوعية نتيجة الاستغلال الأمثل للمعلومات والتي مفادها محاولة تمرير كمية من أجهزة الراديو عبر إقليم الاختصاص.

أين وضعت خطة أمنية محكمة بتكثيف عنصر التحري والاستعلام ونشر تشكيل أمني في كل المحاور والمسالك وتكثيف التفتيش والمراقبة.

وتم رصد المركبة محل المعلومة وتوقيفها بالطريق الوطني 102 بالمكان المسمى مشتة المبدوعة.

وبعد توقيف المركبة و مراقبة الوثائق الإدارية، تم تفتيش المركبة أين عثر بداخلها على 122 جهاز حساس نوع بيوفنغ.

ليتم على الفور توقيف سائق المركبة واقتياده إلى مقر الفرقة. وبعد التحري معه تم توقيف شخص آخر ينحذر من العاصمة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي. فيما تسلم المحجوزات الى المصالح المعنية.