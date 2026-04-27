أم البواقي.. تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين

تمكنت مصالح أمن دائرة عين كرشة في أم البواقي، من وضع حد لشبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين.

وحسب بيان لشرطة أم البواقي، جاءت القضية على إثر ورود معلومات إلى شرطة عين كرشة. مفادها اختفاء 4 أشخاص كانوا يخططون لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

ليتم على الفور فتح تحقيق معمق في القضية أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في تنظيم هذه الرحلات السرية. ليتم توقيفه وتحديد هوية 7 أشخاص شركاء في العملية.

وبالتنسيق الدائم والمستمر مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم حجز 323 وحدة من الشماريخ والألعاب النارية ذات المنشأ أجنبي بمسكن أحدهم.

وفي نفس السياق، تم فك لغز قضية الاعتداء على صاحب محل مجوهرات، من قبل 3 أشخاص مشتبه فيهم كانوا بصدد الهجرة إلى خارج الوطن.

ليتم توقيفهم مع استرجاع المسروقات مصوغات من المعدن الأصفر ومبلغ مالي. وكذا توقيف 4 أشخاص أصحاب محلات تجارية مشتبه فيهم في إخفاء أشياء مسروقة.

وتم تقديم المشتبه فيهم في القضايا، أمام النيابة لدى محكمة عين مليلة.