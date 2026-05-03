أم البواقي.. تفكيك شبكة إجرامية لسرقة المواشي

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، ممثلين في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريش، في ظرف وجيز، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي، مع استرجاع الماشية محل السرقة وتوقيف 4 أشخاص.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تمت العملية بناء على شكوى تقدم بها أحد الموالين مفادها تعرضه لسرقة ماشيته من طرف مجهولين.

وبعد فتح تحقيق معمق في القضية وباستعمال الوسائل التقنية والعلمية مع تقفي الأثر وتمشيط المكان تم التوصل إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم والقبض عليه.

ونتيجة الاستغلال الجيد للموقوف والتعمق في التحقيق تم تحديد مكان الإسطبل المستعمل في إخفاء الماشية المسروقة. وتحديد هوية باقي أفراد الشبكة الإجرامية.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش الإسطبل واسترجاع الماشية المسروقة مع توقيف باقي عناصر الشبكة.

ومكنت العملية من تفكيك شبكة إجرامية وتوقيف 4 أشخاص، وحجز وسيلة النقل مع استرجاع الماشية المسروقة.

وسيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى المصالح المعنية المختصة.