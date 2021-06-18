أم البواقي: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية
تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية في أم البواقي
وحسب أمن ولاية أم البواقي، اليوم الجمعة، فقد تم توقيف ثلاثة أشخاص وحجز أزيد من 4500 قرص مهلوس. وقد أنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي في القضية تم بموجبه تقديمهم أمام الجهات القضائية.
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