أم البواقي: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية أم البواقي، بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي بأم البواقي. من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

وحسب أمن ولاية أم البواقي، اليوم الجمعة، فقد تم توقيف ثلاثة أشخاص وحجز أزيد من 4500 قرص مهلوس. وقد أنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي في القضية تم بموجبه تقديمهم أمام الجهات القضائية.