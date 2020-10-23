أم البواقي: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السرقة

تمكن رجال الشرطة بالأمن الحضري الثاني بأم البواقي من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في السرقة.

حيثيات القضية تعود الى 16 اكتوبر الماضي، بعد التبليغ عن تعرض أحد المقرات الإدارية بأم البواقي للسرقة بالكسر من مجهولين.

واستولى هؤلاء على معدات وأجهزة تقنية خاصة بالطباعة والنسخ، ليتم على الفور الشروع في عملية البحث والتحري واستغلال كافة المعلومات.

ومكنت من التوصل إلى هوية شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 25 و 26 سنة.

وقاما بنقل هاته المعدات على متن مركبة ملك لشخص آخر وبيعها لصاحب محل تجاري.

وتم الترصد للمشتبه فيهما وتوقيفهما، مع استرجاع كافة المسروقات المتمثلة بآلة نسخ كبيرة الحجم، 3 آلات طبع وآلة حاسبة كبيرة الحجم.

وتم انجاز ملف جزائي ضد أربعة أشخاص عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية ضد الأموال، السرقة بالتعدد والكسر.

بالإضافة الى إخفاء أشياء مسروقة، مع تقديم جميع الأطراف أمام النيابة المختصة.