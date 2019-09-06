أم البواقي: تفكيك شبكة إجرامية من 6 أشخاص وحجز سلاح ناري

تمكنت مصالح أمن دائرة عين كرشة، بأم البواقي، من توقيف 6 أشخاص مشتبه بهم في قضايا اجرامية مختلفة، وحجز سلاح ناري تقليدي الصنع، وأسلحة بيضاء محظورة .

ومن بين التهم المتبع بها المشتبه بهم، محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

وبحسب بيان أمن ولاية ام البواقي، فإن حيثيات القضية تعود الى تاريخ الفاتح سبتمبر الجاري، أين تلقت مصالح الشرطة بعين كرشة بلاغا بخصوص وجود شاب يبلغ من العمر 21 سنة، رفقة أشخاص مجهولين بصدد القيام بأعمال إجرامية.

ليتم على إثرها حجز أسلحة بيضاء، تمثلت في سيف حجم كبير وحزام جلدي حامل لخراطيش فارغة.

فضلا عن 05 أقنعة و 03 قارورات بلاستيكية معبأة بسائل البنزين.

فيما تلقت الشرطة في اليوم الموالي شكوى رسمية من قبل أحد الاشخاص في قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد ضد المشتبه به الرئيسي في القضية الأولى.

وقد توجه المشتبه به الى مسكن الضحية، وقام بإطلاق النار عليه دون إصابته.

ليتم تفتيش مكسنه الذي عثر بداخله على بخاخة مسيلة للدموع ، سلاح ناري تقليدي الصنع مع ظرف فارغ وحزام جلدي يحوي 21 خرطوشة حية من عيار 16 ملم .

وأفاد ذات المصدر أن مصالح أمن الدائرة تمكنت بعدها من تحديد هوية خمسة أشخاص آخرين، تتراوح أعمارهم بين 19 و 32 سنة.

وتم توقيفهم في قضية المتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة.

كما تم توقيف المشتبه به الرئيسي، في قضايا تتعلق بمحاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد و حيازة سلاح ناري دون ترخيص والمتاجرة في الأسلحة و الذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة الى جانب حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون سند شرعي.