أم البواقي: تفكيك شبكة إجرامية وحجز مخدرات ومؤثرات عقلية وأسلحة بيضاء

تمكنت مصالح الأمن الوطني بأم البواقي ممثلة في فرقة البحث والتدخلBRI تحت إشراف قائد القطاع العسكري من الإطاحة بشبكة إجرامية.

في إطار التنسيق العملياتي بين المصالح الأمنية بأم البواقي والرامية لمكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية بإقليم الإختصاص،

وحسب أمن أم البواقي، تنشط هذه المجموعة الاجرامية في مجال ترويج المخدرات الصلبة “كوكايين” وأدوية ذات تأثر مخـــدر.

العملية جاءت بعد حصول عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بام البواقي بتاريخ 2020.12.08.

وتشير المعلومة لعزم اشخاص ينحدرون من مدينتي عنابة وعين مليلة على عقد صفقة بيع وشراء مادة الكوكايين بمدينة عين مليلة.

وتمكن عناصر الفرقة في حدود الساعة الرابعة مساء من توقيف 03 مركبات كان على متنها 6 اشخاص.

وتتراوح اعمار الموقوفين بين 27 و 47 سنة، ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات الصلبة كوكايين قدر وزنها بـ 52.50غرام.

وتم ضبط مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والاجنبية من عائدات المتاجرة، ليتم تحويل الأشخاص رفقة المحجوزات لمقر الفرقة .

وباستمرار التحقيق في القضية، تم الكشف عن مكان بإحدى البنايات المهجورة يتخذه المشتبه فيهم لتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية.

واسترجعت منه 202 كبسولة و 13 قارورة أدوية مؤثرة عقليا، بالاضافة الى سكين من الحجم الكبير وعدد من قاطع الاوراق.

وتم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم عن جناية تصنيع ونقل وتخزين المخدرات الصلبة لغرض المتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة.

وق قدم الموقوفون الستة امام النيابة المختصة اقليميا أمس الأحد.