أم البواقي.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز 117 ألف قرص مهلوس

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، من تفكيك شبكة إجرامية وطنية على درجة من الخطورة تمتهن المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات الهيئة، تم خلال هذه العملية، حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 117.000 كبسولة.

وتمت هذه العملية، إثر معلومات متحصل عليها من طرف مستخدمي الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة. مفادها وجود شبكة إجرامية تعمل على نقل شحنة من المؤثرات العقلية قادمة من إحدى الولايات الجنوبية.

واستغلالا لهذه المعلومات تم وضع مخطط عمل خاص يهدف إلى شل نشاط هذه الشبكة. وبعد الرصد والمراقبة والاحتلال المحكم للميدان تم توقيف شاحنة محملة برزم التبن.

وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت موضوعة داخل أكياس بلاستيكية كبيرة مخفية ومموهة وسط رزم التبن. بهدف تضليل المصالح الأمنية والإفلات من المراقبة الأمنية. ليتم توقيف السائق والشاحنة ونقلهم إلى مقر الفرقة.

ومواصلة للتحقيق، تم تحديد عدة أماكن تستخدم كمخابئ من طرف عناصر الشبكة. مع تحديد هوية عناصرها.

ليتم تسطير مخطط عمل من أجل توقيف جميع عناصر الشبكة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة، تم تمديد الاختصاص الإقليمي إلى عدة ولايات عبر الوطن.

وبالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. تمت مداهمة الأماكن المحددة مع توقيف ثلاث 03 أشخاص. وحجز دراجة نارية ومركبتين سياحيتين كانتا تستخدم من طرف عناصر الشبكة.

ومكنت العملية من تفكيك شبكة إجرامية وطنية على درجة من الخطورة متكونة من 07 أشخاص. 04 موقوفين و03 في حالة فرار، مع حجز كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ تقدر بـ117000 كبسولة. وشاحنة وسيارتين سياحيتين، دراجة نارية ،كمية من المخدرات وهواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.