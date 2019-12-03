أم البواقي..تفكيك شبكة دولية لتهريب المركبات وإكتشاف ورشة سرية لصناعة الخراطيش بسوق نعمان

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن سوق نعمان، بأم البواقي، من تفكيك شبكة دولية لتهريب المركبات.
وقد نجحت ذات المصالح من الإطاحة بالشبكة التي تتكون من أشخاص، تتراوح اعمارهم بين 32 و61 سنة من بينهم إثنين من جنسية أجنبية.
وقد تم حجز 8 مركبات سياحية مختلفة الأنواع، 5 منها من نوع بيجو 406، وكذا مركبتين من نوع داسيا لوغان، ومركبة واحدة من نوع مرسيدس.
وأثبتت التحقيقات أنها تسير بوثائق مزورة، ليتم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، عن قضية تكوين شبكة دولية لتهريب المركبات.
بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدية للمركبات، ووضع مركبات للسير بوثائق تحمل بيانات غير مطابقة للمواصفات القانونية.
في نفس السياق وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي بمدينة سوق نعمان، تم الكشف عن ورشة سرية لصناعة الخراطيش.
وأنجز ضده ملف جزائي عن قضية إنشاء ورشة سرية لصناعة الخراطيش، حيازة ذخيرة حية عيار 12 دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
وقد تم اليوم، تقديم الأطراف امام الجهات القضائية، فيما ستسلم المحجوزات إلى المصالح المختصة.
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