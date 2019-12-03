أم البواقي..تفكيك شبكة دولية لتهريب المركبات وإكتشاف ورشة سرية لصناعة الخراطيش بسوق نعمان

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن سوق نعمان، بأم البواقي، من تفكيك شبكة دولية لتهريب المركبات.

وقد نجحت ذات المصالح من الإطاحة بالشبكة التي تتكون من أشخاص، تتراوح اعمارهم بين 32 و61 سنة من بينهم إثنين من جنسية أجنبية.

وقد تم حجز 8 مركبات سياحية مختلفة الأنواع، 5 منها من نوع بيجو 406، وكذا مركبتين من نوع داسيا لوغان، ومركبة واحدة من نوع مرسيدس.

وأثبتت التحقيقات أنها تسير بوثائق مزورة، ليتم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، عن قضية تكوين شبكة دولية لتهريب المركبات.

بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدية للمركبات، ووضع مركبات للسير بوثائق تحمل بيانات غير مطابقة للمواصفات القانونية.