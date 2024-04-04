أم البواقي: تفكيك شبكة وطنية لسرقة السيارات وتوقيف 07 أشخاص

تمكن مستخدموا المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من تفكيك شبكة وطنية تحترف لسرقة السيارات.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، ونفذت بعد سرقة سيارة لأحد المواطنين بإقليم بلدية أولاد زواي ولاية أم البواقي. على إثرها تم فتح تحقيق معمق و تنشيط عنصر الاستعلام. ليتبين أن المشتبه فيه الرئيسي يقطن بإحدى الولايات المجاورة.

و بعد توقيفه تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة المقدر عددهم بـ07 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 22 و 37 سنة و ينشطون عبر 11 ولاية شمال البلاد. كما أسفرت هذه العملية عن حجز مركبتين و سلاحين ناريين من الصنف الرابع.

أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.