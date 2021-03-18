أم البواقي: تفكيك لغز قضية السرقة بالعنف من داخل مسكن

تمكن رجال الضبطية القضائية بالأمن الحضري الرابع بعين البيضاء، بأم البواقي، من فك لغز جريمة السرقة بالعنف من داخل مسكن.

واستهدفت عملية السرقة، مبلغا ماليا معتبرا، أين تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، مع استرجاع جزء من المسروقات.

تعود حيثيات القضية الى تاريخ 2021.03.13 على الساعة السابعة صباحا، أين تلقت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء لبلاغ.

ويفيد تعرض إمرأة مسنة للاعتداء على مستوى حي المستقبل بعين البيضاء.

ليتم على الفور التنقل لعين المكان، اين تبين ان الامر يتعلق بعملية سرقة بالعنف من قبل مجهولين.

وتم الاستلاء خلالها على مبلغ مالي معتبر بعد تحطيم خزانة فلاذية مصفحة.

التحقيق المفتوح من قبل الامن الحضري بالرابع بعين البيضاء بالتنسيق مع الشرطة العلمية افضى الى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

ويتعلق الامر بثلاثة اشخاص (رجلين وامرأة) تتراواح اعمارهم بين 26 و 41 سنة، مع استرجاع المركبة المستعملة في الجريمة.

وبتفتيش مساكن المشتبه فيهم، تم استرجاع مبلغ 49 مليون سنتيم من المبلغ المسروق اضافة لمركبة تجارية تم شرائها بحصيلة المسروقات.

المشتبه فيهم انجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية تكوين جمعية اشرار، محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

وكذا السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التعدد واستحضار مركبة، قدموا بموجبه امام الجهات القضائية بعين البيضاء اليوم الخميس.