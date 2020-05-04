أم البواقي: تفكيك ورشة سرية لتقليد علامات تجارية خاصة بسائل تبريد محركات المركبات

تمكنت شرطة عين مليلة من تفكيك ورشة سرية لتقليد علامات تجارية خاصة بسائل تبريد محركات المركبات.

وحجزت شرطة عين مليلة 2114 دلو مملوء بسائل تبريد سعة 5 لتر مقلد ومغشوش، 2500علبة توضيب كرتونية كبيرة الحجم مقلدة.

كما قامت بحجز 3000 قفل بلاستيكي، 3 خزانات سعة 800 لتر، برميل يحوي سائل كميائي مجهول ،مساحيق ملونة .

بالإضافة الى أوراق لاصقة مقلدة تحمل العلامة التجارية CROW خاصة بسائل تبريد المحركات، مضخة مياه.

وقد تم انجاز ملف جزائي ضد صاحب الورشة عن قضية إنشاء ورشة سرية لتقليد علامات تجارية مسجلة، حيازة وبيع مواد مقلدة تحمل علامة تجارية مسجلة، التعامل دون فوترة.