أم البواقي.. تنفيذ مداهمات لأوكار الجريمة وتوقيف 82 شخصا

نفذت شرطة أم البواقي، بالشراكة مع مصالح الدرك الوطني، عمليات مداهمات واسعة النطاق، وفق مخطط أمني استهدفت أوكار الجريمة والنقاط التي يرتادها المسبوقين قضائيا.

وحسب بيان لذات المصالح، أسفرت هذه العمليات، على توقيف 64 شخص محل أحكام وصور قرارات نهائية للحبس. لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة اتخذت في شأنهم الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم توقيف 13 شخص عن قضايا الترويج والاستهلاك الشخصي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وحجز 47 قرص دواء مهلوس، و5 اقراص اكستازي، و5 غرام كيف معالج، وكمية كوكايين.

فيما تم توقيف 5 أشخاص، ضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة مختلفة (4 سكاكين وساطور).

كما أسفـرت هذه العمليات في مجال الأمن العمومي عن تنقيط ودراسة حالة لـ279 شخص. ومراقبة 236 مركبة و77 دراجة نارية. مع وضع 27 دراجة نارية في المحشر لانعدام وثائقها الإدارية. وحجز دراجتين مطموستي الرقم التسلسلي.

وتم تحرير 113 مخالفة مرورية و19 جنح مرورية، وتحرير ملف ضد شخص في موضوع انشاء حظيرة بدون رخصة.

وفي مجال الشرطة العامة، تم مراقبة 11 محل تجاري، وتحرير مخالفتين تجاريتين و غلق وتشميع محل (قاعة ألعاب) لانعدام الوثائق.

المشتبه فيهم جميعا اتخذت في شأنهم كل الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية. فيما تبقى هذه العمليات الأمنية مستمرة للحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين.