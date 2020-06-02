أم البواقي: توقف شخصين وإسترجاع ما قيمته 415 مليون سنتيم من الذهب بعين الكرشة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بعين الكرشة في أم البواقي من الاطاحة بشخصين مشتبه فيهما في قضية سرقة من داخل مسكن استهدفت خزانة فولاذية.

العملية تمت إثر شكوى تقدم بها مواطن اثرتعرض منزله للسرقة طالت خزانة فولاذية تحوي على مبلغ مالي معتبر وكمية من المصوغ الذهبي.

وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح التحريات التي أسفرت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما والبالغان من العمر 29 و31 سنة.

كما مكنت العملية من إسترجاع 499.8 غرام من المصوغ الذهبي بقيمة 415 مليون سنتيم، ومبلغ مالي قدر بـ 2479000 دج.

وخلال العملية إسترجعت ذات المصالح الخزانة الفولاذية التي تم التخلص منها من قبل المشتبه فيهم برميها بأحد الأودية.

المشتبه فيهما انجز ضدهما ملف جزائي وتقديمهما أمام الجهات القضائية.