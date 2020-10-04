أم البواقي: توقيف أربعة أشخاص وحجز أسلحة بيضاء 

تمكن رجال الشرطة بالأمن الحضري الثاني بعين مليلة، أم البواقي، من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم في مشاجرة بالطريق العام.

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية، فقد تم حجز أسلحة بيضاء استعملت في المشاجرة.

حيثيات القضية تعود الى تاريخ 2020.09.28 مساء حين تلقى رجال الشرطة بلاغ مفاده نشوب شجار بين مجموعة من الشباب.

على الفور توجهت قوات الشرطة العاملة بالميدان إلى مكان الشجار من أجل التدخل وفضه.

ومكن التدخل الاحترافي والمحكم لرجال الشرطة من توقيف أربعة أشخاص تراوحت اعمارهم بين 23 و 27 سنة وحجز أسلحة بيضاء.

وتمثلت المحجوزات من الاسلحة البيضاء في سكاكين وسيوف تقليدية الصنع، عصا بيسبول وكذا شماريخ (سينيال).

وتم تحويل الموقوفين والمحجوزات الى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية.

وأنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي عن قضية المشاجرة في الطريق العام باستعمال اسلحة بيضاء وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.

وقد تم تقديم الموقوفين امام الجهات القضائية.