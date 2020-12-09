أم البواقي: توقيف أربعة اشخاص بينهم مبحوث قضائيا

أخبار الجزائر
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أم البواقي: توقيف أربعة اشخاص بينهم مبحوث قضائيا
بقلم نسرين محفوف

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع بأم البواقي من توقيف اربعة اشخاص.

وحسب بيان امن ولاية أم البواقي، اليوم الأربعاء، من بين الموقوفين شخص محل بحث من قبل الجهات القضائية.

وتورط هذا الأخير في قضية جناية تكوين جمعية اشرار بهدف الاعداد لارتكاب جناية.

وكذا جناية السرقة المقترنة بظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة وحمل سلاح ظاهر.

وأشار أمن ولاية أم البواقي أنه تم حجز كمية من المؤثرات العقلية .

وأنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي عن قضية “حيازة مؤثرات عقلية ومواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة لغرض البيع دون رخصة.

وقدموا بموجبه امام نيابة محكمة ام البواقي بتاريخ 2020.12.06.


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