أم البواقي.. توقيف أشخاص محل بحث من الجهات الأمنية والقضائية

تمكنت مصالح الشرطة لعين كرشة بأم البواقي، من توقيف أشخاص مبحوث عنهم من قبل الجهات الأمنية والقضائية.

حيث نجحت مصالح أمن دائرة عين كرشة من توقيف مبحوث عنه يبلغ من العمر 35 سنة محل أمر بالقبض و محل أمر ضبط وإحضار.

ويتابع المشتبه به في قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار بالإضافة إلى صدور في حقه صورة قرار نهائي للحبس.

وألقت ذات المصالح القبض عن مبحوث عنه يبلغ من العمر 37 سنة صدر في حقه صورة قرار نهائي بالحبس عن قضية “سرقة الكهرباء”.

كما تمكنت مصالح أمن دائرة عين فكرون من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة محل صورة قرار نهائي للحبس.

وتوبع في قضية “الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض”، كما تم توقيف مبحوث عنه يبلغ من العمر 29 سنة محل أحكام نهائية بالحبس عن عدة قضايا.

كما قامت مصالح امن دائرة قصر الصبيحي بتوقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة محل أمر بالقبض ومحل نشرة بحث قضائية.