أم البواقي: توقيف المشتبه فيه بقضايا تخزين وبيع المشروبات الكحولية وحجز 2994 وحدة

تمكنت فرقة قمع الاجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأم البواقي، من حجز 2994 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والأحجام محلية وأجنبية.

كما قامت ذات المصالح بحجز مبلغ مالي معتبر من عائدات المتاجرة بالمشروبات الكحولية.

العملية جاءت على إثر معلومات استقتها عناصر الفرقة، مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على مستوى مستودعات متواجدة خارج الإقليم الحضري بالمكان المسمى (لكمين)، بمدخل المدينة لغرض البيع.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش من النيابة المحلية لأم البواقي، تم تنفيذ الأمر بالتفتيش ليتم حجز 2991 وحدة من مختلف الأحجام والأنواع محلية وأجنبية الصنع مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 33 سنة، على مستوى حاجز المراقبة بمخرج مدينة ام البواقي، بعد محاولته الفرار على متن مركبته السياحية، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بحوالي 85 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة بالمشروبات الكحولية.

وقد انجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي عن قضايا الحيازة من أجل بيع مشروبات كحولية دون ترخيص مع العود التملص الضريبي بطرق إحتيالية، الشروع في المضاربة غير المشروعة، حيازة بضاعة محلية حساسة للغش.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمس الأحد، أمام الجهات القضائية المختصة.