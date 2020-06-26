أم البواقي: توقيف المشتبه فيه بقضية السرقة بالكسر داخل مقر عمومي

أخبار الجزائر
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أم البواقي: توقيف المشتبه فيه بقضية السرقة بالكسر داخل مقر عمومي
بقلم نسرين محفوف

تمكن رجال الضبطية القضائية بالأمن الحضري الاول بأمن البواقي من فك لغز جريمة سرقة من داخل إحدى المقرات العمومية مع استرجاع المسروقات.

حيثيات القضية تعود الى تاريخ 2020.06.18 اين استقبلت مصالح الشرطة بالامن الحضري الاول بأم البواقي للممثلة القانونية لإحدى الادارات العمومية بأم البواقي والتي تقدمت بشكوى رسمية في موضوع السرقة من داخل مؤسسة عمومية استهدفت مكيفين هوائيين وجهاز اعلام الي.

وأفضت التحريات والتحقيقات المكثفة التي باشرتها رجال الضبطية القضائية في القضية الى تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة مع استرجاع جميع المسروقات.

وقد أنجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي عن القضية قدم بموجبه امام النيابة المحلية.


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