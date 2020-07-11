أم البواقي: توقيف المشتبه فيه في قضية السرقة بالكسر من داخل محل تجاري

تمكن الأمن الحضري الأول، بالتنسيق مع المحطة الرئيسية لتحقيق الشخصية، بأم البواقي، من توقيف المشتبه فيه في قضية السرقة بالكسر من داخل محل تجاري.

عملية التوقيف جاءت على إثر تلقي المصلحة لشكوى رسمية ضد مجهول(ي.ن) في موضوع السرقة بالكسر من داخل محل تجاري الكائن بمدينة أم البواقي.

وعلى الفور تم فتح تحقيق في القضية، وبالاستعانة بجميع الأساليب العلمية الحديثة للأمن الوطني، تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه عن طريق النظام الالي للتعرف على البصمات.

وتم توقيفه وتحويله إلى المصلحة المشتبه فيه أنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية السرقة من داخل محل تجاري، وقدم بموجبه امام النيابة المحلية.