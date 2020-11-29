أم البواقي: توقيف المشتبه فيه في قضية سرقة من داخل مسجد

تمكن عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثالث بأم البواقي في ظرف قياسي من توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ 24 سنة.

وحسب بيان أمن ولاية أم البواقي، اليوم الأحد، تم القبض على المشتبه فيه في قضية السرقة بالتسلق من داخل مسجد.

وأشار البيان، أن عملية السرقة استهدفت مدفأة من الحجم الكبير من داخل مسجد جعفر بن أبي طالب في أم البواقي.

وبالاستغلال الأمثل لمسرح الجريمة من قبل المحطة الرئيسية لتحقيق الشخصية، وكذا التقنيات العلمية الحديثة تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وتم استرجاع المسروقات ممثلة في مدفأة غاز كبيرة الحجم، وسيتم تقديم المشتبه فيه امام الجهات القضائية بعد انجاز ملف جزائي ضده .