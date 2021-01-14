أم البواقي.. توقيف المشتبه فيه في قضية سرقة محل لبيع التبغ والكبريت

تمكنت مصالح أمن أم البواقي، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قضية السرقة بالعنف التي طالت محل لبيع التبغ والكبريت.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 2021.01.08 على الساعة 06:15 صباحا.

أين تعرض محل خاص ببيع التبغ والكبريت لفعل السرقة من قبل مجهولين عن طريق العنف و باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

ليتم التنقل على جناح السرعة إلى عين المكان ومباشرة الإجراءات الأمنية الميدانية اللازمة بمسرح الجريمة.

وبمواصلة التحقيق في القضية من خلال جمع كل المعلومات والقرائن، تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ومكان إقامته.

وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الكائن بمدينة عين البيضاء.

أين تم توقيفه والعثور بمسكنه على أدوات الجريمة المتمثلة في سكين بغمده “خنجر” وألبسة استعملت في الجريمة.

ومكنت العملية من استرجاع جزء من المسروقات، التي كانت مخبأة داخل أحراش بالقرب من المسكن.

كما تم حجز مركبة استعملت في العملية، ضبط بداخلها جزء من المسروقات وكذا سلاح أبيض عبارة عن سكين من الحجم الكبير.

ليتم تحويل المشتبه فيه والمحجوزات إلى مقر الأمن.

وأنجز ضد المشتبه فيه، ملفا جزائيا وتم تقديمه بتاريخ 11 جانفي الجاري أمام الجهات القضائية.