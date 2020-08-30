أم البواقي.. توقيف المعتدي على ممرض بمستشفى صالح زرداني

تمكنت مصالح أمن دائرة عين البيضاء في أم البواقي، من توقيف المعتدي على ممرض بالمؤسسة الاستشفائية صالح زرداني.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت هذه العملية على إثر تلقي ذات المصالح لبلاغ مفاده تعرض ممرض للإعتداء الضرب والجرح العمدي أثناء تأديته مهامه امس السبت.

وتم هذا الإعتداء بقسم الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية صالح زرداني بعين البيضاء، من قبل أحد الأشخاص.

لتتنقل قوات الشرطة وعلى الفور، إلى عين المكان، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار.

وبتكثيف الأبحاث تم التوصل إلى تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، وتوقيفه وتحويله للمصلحة اليوم الأحد.

ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 36 سنة، مقيم بمدينة عين البيضاء.

وتم إنجاز ملف جزائي ضد المعني، سيقدم بموجبه أمام الجهات القضائية، حسب ذات البيان.