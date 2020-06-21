أم البواقي: توقيف امرأة تصنع وتتاجر في الذخيرة وحجز أكثر من 7200 كبسولة خراطيش

تمكن رجال الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء في عملية أمنية نوعية من حجز كمية معتبرة من الخراطيش من الصنف الخامس .

العملية جاءت على اثر استغلال معلومات مفادها قيام أحد الاشخاص ببيع خراطيش بنادق الصيد وذخيرتها على مستوى أحد المساكن بمدينة عين البيضاء.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتفتيش المسكن السالف الذكر، أين تم حجز 7240 كبسولة خراطيش من الصنف الخامس كانت داخل كيس بلاستيكي مع توقيف امرأة تبلغ من العمر 35 سنة .

المشتبه فيها تم انجاز ملف جزائي ضدها عن قضية جناية صنع والمتاجرة في الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، قدمت أمام الجهات القضائية.