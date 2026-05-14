أم البواقي.. توقيف تاجر أسلحة نارية وذخيرة حية وحجز بندقية صيد 

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بأم البواقي من توقيف شخص مشتبه به في المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحية ولواحقها. مع ضبط سلاح ناري (بندقية صيد) ومعدات وآلات مخصصة لذلك.

وجاءت القضية إثر تمكُّن عناصر فرقة “البياري” من استقاء معلومة عملياتية. مفادها قيام شخص بإنشاء ورشة لصناعة الذخيرة الحية والمتاجرة فيها. بمسكنه العائلي الكائن بمشته بير لصفر، بلدية هنشير تومغني، دائرة عين كرشة، ولاية أم البواقي.

وبتكثيف التحريات والأبحاث، توصلت الفرقة إلى تحديد هوية المشتبه فيه، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة محكمة عين فكرون المختصة إقليميا.

وبتفتيش مسكن المشتبه فيه، ضبطت المصالح ذاتها سلاحًا ناريًا (بندقية صيد) من الصنف الخامس، 730 خرطوشة (عيار 12 و16 ملم)، 78 ظرفًا فارغًا. بالإضافة إلى 76 مقذوفًا، آلة ضغط الخراطيش والربط، آلة نزع وتركيب الكبسولة، ومنظار حساس.

وتم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 52 سنة، وتحويله رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ليُنجَز ضده ملف جزائي عن قضية: حيازة وتخزين ذخيرة حية ذات منشأ أجنبي مستوردة عن طريق التهريب بطريقة غير مشروعة دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا. المتاجرة في الأسلحة النارية بنادق الصيد والذخيرة الحية ولواحقها دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا. جنحة حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس دون رخصة قانونية. جنحة حيازة ذخيرة حية دون رخصة قانونية، جنحة حيازة معدات حساسة محظورة وأدوات مخصصة لصناعة الذخيرة الحية. إنشاء ورشة لتصنيع الذخيرة الحية. قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون.