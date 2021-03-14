أم البواقي: توقيف ثلاثة أشخاص مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية

تمكن أمن دائرة عين فكرون في أم البواقي من توقيف ثلاثة اشخاص مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية.

يأتي هذا على إثر المجهودات المبذولة في إطار محاربة مختلف اشكال الجريمة.

وتمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون من توقيف ثلاثة اشخاص محل بحث من قبل الجهات القضائية.

ويبلغ الاول 26 سنة محل امرين قضائيين، أمر ضبط وإحضار+ أمر بالقبض، صادرين عن محكمة عين فكرون عن جناية الاختطاف.

والثاني يبلغ 27 سنة محل صورة قرار نهائي بالحبس في قضية النصب والاحتيال صادر عن مجلس قضاء ولاية المدية .

والثالث يبلغ من العمر 22 سنة محل امر ضبط واحضار صادر عن محكمة عين فكرون.

المشتبه فيهم قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية.