أم البواقي: توقيف ثلاثة أشخاص وحجز قرابة 250 غرام من الكيف المعالج ومؤثرات عقلية

أخبار الجزائر
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أم البواقي: توقيف ثلاثة أشخاص وحجز قرابة 250 غرام من الكيف المعالج ومؤثرات عقلية
بقلم نسرين محفوف

 تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني بعين مليلة من حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية مع توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

وحسب بيان ذات الهيئة، العملية جاءت على إثر معلومات استقتها عناصر الشرطة بتاريخ 2020.05.19 مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات بحي مرجة بخة بمدينة عين مليلة، متخذا في ذلك منزله الكائن بنفس الحي لتخزين وترويج المخدرات.

وعلى الفور، تم وضع خطة عمل محكمة التنسيق تم من خلالها تفتيش مسكن المشتبه فيه الذي تم توقيفه رفقة شخصين آخرين أعمارهم بين 22 و 52 سنة، بعد أن تم العثور على كمية من المخدرات (كيف معالج) بوزن 239غ  و84 قرص من المؤثرات العقلية من أدوية مختلفة (ريفوتريل، برغابالين و نورماد) ، مبالغ مالية من العملة الوطنية والاجنبية من عائدات المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية اضافة الى قاطعي ورق “كيتور”.

وقد أنجز ضد المشتبه فيهم الثلاثة ملفا جزائيا عن قضية الحيازة والبيع والوضع للبيع والتخزين للمخدرات (كيف معالج) ومؤثرات عقلية، حيث تم تقديمهم امام الجهات القضائية أمس الخميس.


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