أم البواقي: توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 285.2 غرام من الكيف المعالج

تمكنت أمن دائرة عين الكرشة بـأم البواقي من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 285.2 غرام من الكيف المعالج.

العملية جاءت على إثر معلومات استقتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بامن دائرة عين كرشة ، مفادها قيام اشخاص بترويج كمية من المخدرات على مستوى المدخل الشرقي بإتجاه مدينة عين مليلة بإستعمال مركبة سياحية.

ومكنت التحريات في القضية من تحديد هوية المشتبه فيهم، وكذا المركبة المستعملة في العملية والتي تم توقيفها بعد وضع خطة امنية محكمة بتاريخ 24 أوت.

وتم ضبط ستة صفائح من المخدرات (كيف معالج) بوزن إجمالي قدره 285.2 غرام كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للمركبة، بالإضافة إلى أربعة هواتف نقالة ومبلغ مالي قدره 36000 دج كعائدات المتاجرة بهذه السموم.

كما تم توقيف المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص ينحدرون من مدينة عين مليلة تتراوح أعمارهم بين 31 و35 سنة .

المشتبه فيهم أنجز ضدهم ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار، حيازة مواد محظورة (كيف معالج) من أجل الترويج، قدموا بموجبه امام النيابة المحلية أمس الأربعاء.