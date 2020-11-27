أم البواقي: توقيف ثلاثة اشخاص وحجز 240 كبسولة بريغابلين

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمسكيانة من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 240 كبسولة دواء بريغابالين ذو المفعول المخدر.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومة عملياتية مفادها قدوم اشخاص على متن مركبة سياحية لمدينة مسكيانة لغرض ترويج المؤثرات العقلية.

وتم تكثيف التحريات والأبحاث مع وضع خطة امنية محكمة أفضت الى توقيف المركبة بمدخل مدينة مسكيانة على متنها ثلاثة اشخاص.

وحسب أمن ولاية أم البواقي، اليوم الجمعة، تتراوح اعمار الموقوفين بين 23 و 25 سنة.

وبالتفتيش الدقيق للمركبة عثر على كيس بلاستيكي مخبأ بإحكام يحتوي على 240 كبسولة بريغابلين/ ليريزان 300 ملغ.

بالاضافة الى مبلغ مالي من عائدات المتاجرة بهذه الادوية .

المشتبه فيهم وبعد تحويلهم الى مقر الفرقة، انجز ضدهم ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية اشرار.

وهذا لغرض الاعداد لجنح اقتناء وحيازة وتوزيع ادوية ذات خصائص مؤثرة عقليا دون اخضاعها للمراقبة الادارية والتقنية والامنية.

وكذا حيازة وعرض ادوية مقلدة” ، قدموا بموجبه امام الجهات القضائية بتاريخ 2020.11.24 .