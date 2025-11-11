أم البواقي.. توقيف شابين اعتديا على سائق سيارة وتسبّبا في حادث مرور بـ عين مليلة

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين مليلة من توقيف شابين كانا على متن سيارة من نوع (فيات دوبلو)، قاما بالاعتداء على أحد مستعملي الطريق، ما تسبب في وقوع حادث مرور.

العملية تمت على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مستعملي الطريق بتاريخ 24-10-2025 على الساعة 11:30، تظهر فيه مركبة (نوع فيات دوبلو) على متنها سائق ومرافقه، يقومان بمطاردة ومحاولة الاعتداء على أحد مستعملي الطريق الذي كان يقود مركبته من نوع (رونو كليو) بيضاء اللون، عبر الطريق الوطني رقم 03. ما انجرّ عنه تسجيل حادث مرور للمركبة (نوع رونو كليو) ومركبة أخرى (نوع رونو ميقان) بيضاء اللون، على مستوى محور الدوران المؤدي إلى قرية فورشي، بلدية عين مليلة، ثم لاذ الفاعلان بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وهو ما خلق جوًّا من انعدام الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وترهيبهم على مرأى من العامة.

وإستغلالًا لمقطع الفيديو، تم التوصل إلى هوية الفاعلين (20 و21 سن) وتحديد أماكن تواجدهما، وتوقيفهما في وقت وجيز. مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.