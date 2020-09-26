أم البواقي: توقيف شاب وشابة تورطا بقضية السرقة من داخل مسكن

تمكنت مصالح أمن ولاية أم البواقي، من توقيف شاب وشابة تورطا في قضية السرقة من داخل مسكن.

يأتي هذا بناء على شكوى رسمية تقدم بها شخص في موضوع تعرضه للسرقة من داخل مسكنه الكائن بمدينة مسكيانة.

واستولى الفاعلون على مبالغ مالية من العملتين الوطنية والأجنبية، حيث باشرت على الفور عناصر الشرطة التحقيقات والتحريات في القضية.

وتم تحديد هوية المشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بشاب وشابة يبلغان من العمر 27و29 سنة، أين تم توقيف السالفة الذكر بمسكيانة.

وبمواصلة التحقيق في القضية تم التوصل إلى مكان تواجد المشتبه فيه الثاني بعد تعميم الأبحاث عنه عبر كامل التراب الوطني.

وتم توقيف المشتبه فبه الثاني بمدينة تيشي في ولاية بجاية ، مع استرجاع المسروقات ممثلة في مبلغ مالي بالعملة الوطنية والأجنبية.

وتم إنجاز ضد المشتبه فيهما ملف جزائي قدما بموجبه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسكيانة عن السرقة من داخل مسكن.