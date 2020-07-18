أم البواقي: توقيف شاب يشتبه تورطه في قضايا السرقة والعنف تحت طائلة التهديد

أوقف أمن ولاية أم البواقي، شاب يشتبه تورطه في قضايا السرقة والعنف تحت طائلة التهديد.

يأتي هذا على إثر الشكاوي المقدمة من قبل مجموعة من الأشخاص والمسجلة على مستوى كل من الأمن الحضري الثاني والأمن الحضري الثالث بأم البواقي في موضوع السرقة بالعنف والسرقة تحت طائلة التهديد.

وعلى الفور تم تكثيف الأبحاث والتحريات، وبإستغلال كل المعلومات المستقاة وكذا المتحصل عليها من طرف أحد الضحايا، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وتحويله إلى مقر المصلحة من أجل استكمال التحقيق.

وتم انجاز ملف جزائي ضده المشتبه فيه عن قضيتي السرقة تحت طائلة التهديد والتعدد السرقة بالعنف، قدم بموجبه امام النيابة المحلية بأم البواقي.