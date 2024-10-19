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أخبار الجزائر

أم البواقي.. توقيف شبكة إجرامية تبيع سيارات بـ “الفاسيليتي”

بقلم نزار عبد الرزاق
أم البواقي.. توقيف شبكة إجرامية تبيع سيارات بـ “الفاسيليتي”
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 تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ببوش المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال.

حيث تستهدف الشبكة المكونة من ثلاثة (03) أشخاص أحدهم قاصر  ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وتقوم هذه الشبكة بعرض مركبات للبيع بميزة التقسيط عبر الفايسبوك والاستلاء على المبالغ المالية المدفوعة. من طرف الضحايا كشطر أول من المبلغ المالي الإجمالي، بتاريخ 17/10/2024 تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية.

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