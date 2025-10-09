أم البواقي: توقيف شبكة إجرامية تحترف تهريب السلع أجنبية الصنع

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلة في فرقة الأمن والتحري بمسكيانة من وضع حد لشبكة إجرامية. تقوم بتهريب سلع أجنبية المنشأ بواسطة شاحنة مع إستعمال كشاف. من أجل تسهيل المرور وتفادي مختلف النقاط الأمنية على مسلك العبور.

العملية نفذت بناءا على معلومات واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، مفادها محاولة تمرير سلع عن طريق التهريب قادمة بإتجاه مدينة عين البيضاء. على متن شاحنة يتقدمها كشاف على متن سيارة سياحية.

ليتم وضع خطة محكمة لإفشال هذه العملية وتوقيف المعنيين، مع وضع تشكيل ثابت ومتحرك من طرف وحدات المجموعة. أين تم توقيف السيارة السياحية على متنها شخص واحد، كما تم توقيف الشاحنة محل المعلومة وعلى متنها شخصين.

بعد التفتيش الأمني الدقيق، تم العثور على كمية معتبرة من علب شعيرية سريعة التحضير إندومي ذات المنشأ الأجنبي. مع مجموعة من العبوات الغازية الطاقوية نوع باور هورس ذات مصدر أجنبي. حيث تم توقيف الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم مع حجز الشاحنة و السيارة ، وتم إقتيادهم إلى مقر الفرقة للتحقيق .

مكنت العملية من حجز سيارة سياحية وشاحنة مع توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم ، بالإضافة إلى حجز 450 كرتون شعيرية سريعة التحضير “إندومي” بمجموع 18000 وحدة 200 حزمة من العبوات الغازية الطاقوية علامة باور هورس بمجموع: 4800 وحدة. 155 حزمة من المشروبات الغازية علامة جودي “محلية الصنع” بمجموع 1860 قارورة.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة ، سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى المصالح المعنية المختصة .