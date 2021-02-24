أم البواقي: توقيف شبكة تنشط في التهريب الدولي لمواد صيدلانية فاسدة وخطيرة

تمكن عناصر شرطة أم البواقي، تحت إشراف قائد القطاع العسكري، من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة.

وتتكون هذه الأخيرة من شخصين، تنشط في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية، مع حجز كمية معتبرة منها ومبلغ مالي ومركبة سياحية.

العملية جاءت على اثر معلومات استقتها عناصر الفرقة، مفادها قيام شخصين بنقل كمية من المؤثرات العقلية باستعمال مركبة.

على الفور تم وضع خطة عمل ميدانية للترصد للمشتبه فيهما وتوقيفهما على متن المركبة.

وتم حجز 2643 قرص مهلوس بريغابالين 150 ملغ، مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للمركبة ومبلغ مالي من عائدات الترويج .

المشتبه فيهما انجز ضدهما ملف عن قضية التهريب الدولي لمواد صيدلانية فاسدة على درجة كبيرة من الخطورة، وممارسة مهنة الصحة دون رخصة.