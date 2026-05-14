أم البواقي..توقيف شخصان يسرقان المواشي المستوردة بغرض إعادة بيعها

تمكن مستخدمي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، من توقيف شخصين يمتهنان سرقة رؤوس المواشي المستوردة. وإعادة بيعها بأسواق الماشية عبر العديد من الولايات وبأسعار مرتفعة.

العملية جاءت أثناء تنفيذ مستخدمي الفرقة لمخطط الغلق الخاص بمراقبة تحرك المواشي من وإلى ولاية أم البواقي. على إثرها تم توقيف شاحنة وبعد تفتيش الصندوق الخلفي تم معاينة وجود 06 رؤوس أغنام مموهة خلف رزم من التين.

وبعد التنسيق مع المصالح البيطرية والمصالح الفلاحية بالولاية تبين أنها من سلالة أجنبية. وإتخاذ الإجراءات القانونية تم تمديد الإختصاص الولايات أخرى. وإستغلال الموقوف والتعمق في التحقيق تم توقيف باقي عناصر الشبكة.

ومكنت العملية من من توقيف شخصين وحجز وسيلة النقل وإسترجاع الماشية المسروقة.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة فيما ستسلم المحجوزات إلى المصالح المعنية.

