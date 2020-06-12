أم البواقي: توقيف شخصين بقضية الاحتجاز والتعذيب ومحاولة الفعل المخل بالحياء والتصوير لغرض الابتزاز

قامت شرطة عين الكرشة بتوقيف شخصين بقضية الاحتجاز والتعذيب ومحاولة الفعل المخل بالحياء والتصوير لغرض الابتزاز.

تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 2020.06.05 اين تلقت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين كرشة شكوى رسمية من قبل شخصين في موضوع الاحتجاز والتعذيب ومحاولة الفعل المخل بالحياء مع التصوير من اجل الابتزاز ضد شخصين مشتبه فيهما.

على الفور فتح تحقيق معمق في القضية، تم على اثره توقيف المشتبه فيهما.

ويتعلق الامر بمسبوقين قضائيين يبلغان من العمر 22 و 24 سنة، مع حجز اسلحة بيضاء مختلفة سكين، بخاخة مسيلة للدموع، قضيب حديدي.

كما تم حجز جهاز هاتف نقال يحوي عدة مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على الضحيتين بالضرب والتهديد بالاسلحة البيضاء.

وأنجز ضد المشتبه فيهما ملفا جزائيا عن جناية حجز شخص دون امر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز او يأمر بها القانون للقبض على الافراد المقترن بتعذيب بدني على الشخص المحجوز، جنحة التحريض على المساس بحرمة الحياة الخاصة بالاشخاص بالتقاط وتسجيل صور في مكان خاص دون اذن صاحبها ، جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف.

وقدم المتهمين بتاريخ 2020.06.08 أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.