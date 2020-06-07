أم البواقي: توقيف شخصين تورطا في سرقة منزل وإسترجاع 2800 أورو

تمكنت شرطة مسكيانة بأم البواقي اليوم الاحد من توقيف شخصين تورطا في سرقة منزل مع إسترجاع المسروقات.

تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 06.02 اين تلقت مصالح الشرطة بمسكانة لشكوى رسمية في موضوع السرقة من داخل مسكن ضد مجهول.

أين تم الإستلاء على مبلغ مالي من عملة أجنبية وجهاز هاتف نقال.

وأسفرت التحريات أن الضحية تعرض لسرقة مفاتيح منزله من قبل مشتبه فيه يبلغ من العمر 29 سنة أين تم توقيفه

مع استرجاع كل المسروقات والمتمثلة في جهاز هاتف نقال ومبلغ مالي مقدر بـ 2800 اورو تم العثور عليه بحوز

وخلال التحقيق مع المشتبه فيه تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه ويتعلق بشابة تبلغ من العمر 31 سنة.

وأنجز ضدهما ملفا جزائيا عن قضية:” السرقة من داخل مسكن ” قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.