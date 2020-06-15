أم البواقي: توقيف شخصين في قضية السرقة من داخل ورشة ميكانيك وحجز أقراص مهلوسة

قامت شرطة مسكيانة بتوقيف شخصين في قضية السرقة من داخل ورشة ميكانيك، مع حجز أقراص مهلوسة.

تعود حيثيات القضية إلى تلقي مصالح الشرطة بمسكيانة لشكوى رسمية ضد مجهولين، في موضوع السرقة بالكسر من داخل محل تجاري (ورشة ميكانيك) ، طالت جميع معدات الورشة.

وأفضت أبحاث وتحريات رجال الضبطية القضائية الى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

ويتعلق الأمر بشابين يبلغان من العمر 24 سنة، حيث بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تم استرجاع بمسكن احدهما جميع المسروقات المتمثلة في روافع العجلات، 2 حجم كبير و 1 حجم صغير، شاحن بطاريات المركبات، ثلاثة صناديق مملؤة بمختلف المفاتيح الميكانيكية، ضاغطي هواء، واغراض اخرى مختلفة.

كما تم حجز 179 كبسولة بريغابلين(ليريكا) كانت موجهة للترويج .

المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملفين جزائيين عن قضيتي تكوين جمعية اشرار السرقة بالكسر المقترنة بظرفي الليل والتعدد، حيازة مؤثرات عقلية (اقراص مهلوسة) لغرض الاعداد للبيع، قدما بموجبهما امام النيابة المحلية أمس الأحد.